Очевидцы о стрельбе в Калининграде: Сначала подумали, что это фейерверк

. Фото: Иван МАРКОВ

Две девушки, очевидцы стрельбы на улице Чернышевского в Калининграде, насчитали больше шести выстрелов. Об этом они сообщили корреспонденту «Комсомолки» на месте происшествия.

Вот что рассказывают калининградки Мария Лагутина и Вероника Бурякова, которые в тот вечер гуляли неподалеку:

- Мы услышали выстрелы. Шесть или семь. Подумали, что фейерверки запускают, тут часто это делают. Потом, буквально через секунд 30-40, услышали еще два выстрела. А минут через пять увидели мигалки и услышали сирену. Потом пошли к подруге в подъезд. Ее родители приехали, и мама ее сказала, что там что-то произошло, потому что стоят машины. Нам стало интересно, и мы сюда прибежали.

По словам девушек, именно в это время полиция начала оцепление территории.

- Мы краем глаза увидели, что женщина погибшая лежала в домашнем, то есть без верхней одежды. В какой-то футболке или сорочке и босиком. Мужчину не было видно. К телам мы не подходили близко. Потом приехала реанимация, они постояли и уехали минут через сорок, - сказали подруги.

Напомним, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

На месте продолжают работу криминалисты. Территория оцеплена.