У убитой на улице Чернышевского женщины осталось двое детей

. Фото: Иван МАРКОВ

У 35-летней женщины, которую бывший супруг застрелил на улице Чернышевского в Калининграде, осталось двое детей. Это 10-летняя девочка и 4-хлетний мальчик.

Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

- Двое детей проживали с матерью. В момент происшествия они находились дома. Дети не пострадали, - сообщили в Следственном управлении.

По данным пресс-службы регионального правительства, детей забрала их бабушка, мать погибшей женщины. Власти пообещали помочь с оформлением опеки.

Напомним, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.

На месте продолжают работу криминалисты. Территория оцеплена.