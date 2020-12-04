На Приморском кольце заметили грузовик со слетевшей с колеса покрышкой

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде на Приморском кольце автомобилисты заметили грузовик со слетевшей с колеса покрышкой. Видео очевидцы выложили в Телеграм-канале «Янтарный ДЛБ».

«Не успели мы забыть историю с песковозом, который мчал в Светлый без колеса, высекая искры из асфальта, как вот новый герой! Тоже на каких-то ошмётках катается», - говорится в сообщении.

Напомним, в Калининграде утром 19 ноября заметили песковоз с грузом, у которого на правом заднем колесе лопнула камера и слетела покрышка. В итоге, грузовик ехал, оставляя за собой глубокую борозду в асфальте.