Очевидцы: в Правдинске около автовокзала насмерть сбили пешехода

На месте аварии работает ГИБДД. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы сообщают, что примерно два часа назад в Правдинске около автовокзала машина сбила женщину.

- Мало того, что сбил, так еще и протащил несколько метров, - рассказывают горожане. – Погибшей примерно 46 лет.

- Это как надо ехать, чтобы сбить, да еще и насмерть у вокзала? Там эта развилка, всегда же останавливаются. Такая женщина хорошая была, - написала жительница Правдинска.

Нарушил ли водитель скоростной режим в этом достаточно людном месте, что вообще стало причиной аварии – пока неизвестно. Хотя жители уже выдвигают версию, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.