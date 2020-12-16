Tele2 назвала популярных хип-хоп исполнителей на Северо-Западе

.

По данным сервиса больше всего абоненты Tele2 на Северо-Западе слушали музыку в жанре поп и хип-хоп. Во время режима самоизоляции с апреля по июнь среднее время прослушивания увеличилось на 6%.

Музыкальным хитом стала «Любимка» от Niletto (Данилы Прыткова). На втором месте рейтинга оказалась композиция «РАТАТАТАТА» от MORGENSHTERN и Вити АК. Кроме того, другой трек MORGENSHTERN в дуэте с Элджеем – Cadillac, занял пятое место в рейтинге. В пятерку лидеров вошли также «Луна не знает пути» в исполнении группы «Тайпан» и певицы Agunda и «Увезите меня на Дип-хаус» от GAYAZOV$ BROTHER$ (Тимур и Ильяс Гаязовы).

Среди исполнителей наиболее востребованной стала российская поп-певица Zivert (Юлия Сытник). Вторую строчку рейтинга занял украинский дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба). MORGENSHTERN (Алишер Валеев) оказался на третьей позиции. Другой российский дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, выступающих под псевдонимом GAYAZOV$ BROTHER$, разместился на четвертом месте. Замыкает Топ-5 рэп-дуэт HammAli & Navai, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Громова и Наваи Бакирова.

Многочисленные исследования показывают, что музыка может влиять на биологическую реакцию на стресс: она помогает отвлечься от тревожных состояний, подавить или выплеснуть негативные эмоции.

Чтобы воспользоваться СберЗвуком, который позволяет бесплатно слушать музыку из каталога и добавлять треки в личную коллекцию, необходимо скачать в Google Play или App Store и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки не расходуется.