Под Калининградом в двойном ДТП пострадали три человека

Результат столкновения автомобилей под Калининградом. Фото: УГИБДД Калининградской области

Сегодня примерно в 17 часов на автодороге «Романово – Калининград» (Зеленоградский городской округ) произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Со стороны Калининграда в направлении поселка Переславское двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 38-летнего водителя, - сообщили подробности в региональной ГИБДД. – Которая при совершении обгона выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем «Мерседес», который также совершил столкновение с «Ауди».

По данным инспекции, в результате двойного столкновения водитель «Фольксвагена», ее 8-летний пассажир, а также пассажир «Мерседеса» получили повреждения различной степени тяжести.

О госпитализации пострадавших не сообщается.