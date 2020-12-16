Столичный журналист предлагает переименовать Калининград в Тамбов-у-моря

Алексей Пивоваров увидел в Калининграде много "сомнений и комплексов". Фото: Александр Подгорчук

Известный тележурналист Алексей Пивоваров описал свои впечатления после знакомства с Калининградом.

- Если Самара — самый русский из русских городов, то Калининград - самый не русский. Это общеизвестно и это первое, что бросается здесь в глаза. Кёнигсберг — это наш трофей, обильно политый кровью и бесспорно заслуженный, но оттого не ставший более понятным и близким, - написал гость в Инстаграм.

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- Он напоминает какую-то вычурную ганзейскую шкатулку, попавшую в сельскую избу. Стоит на видном месте, с ней играют дети, она постепенно тускнеет, в нее кладут какие-то шурупы и катушки – не то память о предках, не то просто коробка, которую жалко выбросить.

И выводы, к которым пришел гость янтарного края, как всегда, вызвали горячие споры.

- Если провести здесь какое-то время, понимаешь, что все это - конечно, никакая не Европа, а пусть и странный, но совершенно российский город, - признает Алексей Пивоваров. - В этом смысле, булыжные мостовые, величественный Собор с могилой Канта и руины немецких усадеб - не более, чем яркие декорации пьесы, главные роли в которой играют наши родные сомнения и комплексы. Поэтому, если его и переименовывать (уверен, Калинина совершенно не обязательно сохранять на карте Родины), то уже не в Кёнигсберг, с которым Калининград связывает очень мало, а в какой-нибудь условный Тамбов-у-моря.

Команда «Редакции», которой руководит Алексей Пивоваров, побывала в Калининграде, где работала над съемками фильма об оправданных судом присяжных врачах - Елене Белой и Элине Сушкевич.