Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление о новых ограничительных мерах, которые начнут действовать с конца декабря. Власти решили не закрывать торговые центры, однако посещать их смогут не все. С 28 декабря по 10 января посетителей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей (взрослых родственников, опекунов) пускать туда не будут.Также с 25 декабря закроются расположенных в торговых центрах предприятия общественного питания, которые не имеют отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.