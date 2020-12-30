Причиной вынужденной посадки самолета Калининград – Петрозаводск в аэропорту «Храброво» стали неубранные шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.«Самолет Бомбардье-100 «Калининград – Петрозаводск» штатно сел в аэропорту «Храброво» в Калининграде после проблем с неубранным шасси», - говорится в сообщении.Ранее «Комсомолка» писала о том, что самолет кружил, вырабатывая топливо, и в итоге удачно произвел посадку. На борту находились 48 пассажиров и 3 члена экипажа.