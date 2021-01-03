Летом 2020 года калининградцы, жители Светлогорска и приезжавшие на курорт туристы вслух и в постах в социальных сетях неоднократно удивлялись появлению деревянных волнорезов, параллельных променаду. Кто-то даже посчитал, что море в районе Светлогорска решили «озаборить». Однако в новогодние праздники отдыхающие смогли оценить широкий пляж, который намыло за несколько месяцев.Напомним, ранее о том, что экспериментальный волнорез поможет в создании пляжа, корреспондентов «Комсомолки» уверял заместитель директора предприятия «Балтберегозащита» Евгений Бурнашев.- Точная эффективность удержания песка в межбунных отсеках в Светлогорске будет определена по результатам регулярного мониторинга за состоянием пляжа в конце этого года, - говорил он еще в июне. - Параллельный ряд деревянных свай не является буной. Это проницаемый волногаситель, он выполняет одновременно несколько задач: защита променада, удержание временной каменной дороги по которой проезжает спецтехника, накопление пляжа между собой и променадом.Бурнашев также сообщал, что ряд свай на 50 процентов является проницаемым, а отбойный эффект во время сильного волнения значительно снижен, поэтому волны почти не отражаются в обратном направлении, а уже со значительно потраченной энергией возвращается обратно в море.