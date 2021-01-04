Власти Калининградской области выдали разрешение компании \\"Раушен Хотел Ресорт\\" застроить участок променада в Светлогорске. Срок его действия - до 28 июня 2024 года.Как сообщает издание \\"Клопс.Ru\\", площадь участка составляет 7,8 тысячи квадратных метров. На нем будут построены два здания. Как ранее сообщалось, возможно, в одном из них разместится отель одной из мировых сетей. Стоимость строительство составит примерно 4,7 млрд рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа берегу моря хотят построить крупный отель с медицинским центромКонцепция «Большое побережье», о которой калининградские власти говорят уже не первый год, наконец начинает приобретать зримые очертания. В четверг на совете по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области было представлено сразу несколько проектов, так или иначе относящихся к туристско-рекреационному развитию побережья. Самый крупный из них - проект курортно-оздоровительного комплекса «Променад» в Светлогорске на первой линии от моря, в который инвесторы планируют вложить 4,7 млрд рублей (подробности).