В воскресенье 11-летняя Полина Ф., школьница из Калининграда, поссорилась с родителями, вскочила в окно первого этажа и сбежала. Девочку объявили в розыск. К поискам подключились волонтер.Полину нашли спустя несколько часов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, несовершеннолетняя была обнаружена сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на площади Победы. Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили девочку, по приметам схожую с разыскиваемой. Стражи порядка передали Полину Ф. родителям.- Сотрудники полиции установили, что каких-либо противоправных действий в отношении Полины не совершалось. Инспекторы ПДН выясняют причины ухода подростка из дома и проводят профилактическую работу с семьей,- сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.