При пожаре, произошедшем в ночь на 7 января в одноэтажном доме на улице Тамбовской, погибли двое мужчин. Ранее «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС сообщала о пострадавших, однако в следственном управлении СК РФ по Калининградской области подтвердили факты смерти.- В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия. Личности погибших установлены, ими оказались 35-летний и 61-летний местные жители, проживавшие в указанном доме. Видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на телах погибших не обнаружено, - уточняет пресс-служба ведомства. - Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Точную причину и очаг возгорания позволит определить пожарно-техническая судебная экспертиза.В пресс-службе добавляют, что в рамках доследственной проверки выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.