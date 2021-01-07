В поселке Высокое Славского района начали разбирать здание школы, оптимизированной несколько лет назад. Фото демонтажа крепкого и почти невредимого здания довоенной постройки опубликовала на своей странице в фейсбуке калининградская художница Ольга Дмитриева, случайно посетившая поселок во время каникул.Первый выпуск советских учеников состоялся в этой школе летом 1947 года, когда поселок еще имел немецкое название Попелькен. Начиная с 2010 года, в Славском районе усилиями министра образования Наталии Шерри было закрыто несколько школ в крупных населенных пунктах. В их число попал и поселок Высокое.В октябре 2019 года глава администрации Славского городского округа Эдуард Кондратов заявил корреспонденту «Комсомолки», что власти принимают все усилия по сохранению школы. По его словам, на тот момент велись переговоры с бизнесменом Андреем Романовым по поводу инвестиций в заброшенное здание школы поселка.