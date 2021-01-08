История калининградки Богданы Осиповой в ближайшее время может получить продолжение. Как сообщает РИА «Новости», Федеральный суд в Канзасе вынесет новый приговор по делу нашей землячки, которая ранее была осуждена за похищение собственного ребенка. Отмечается, что судья Эрик Мелгрен, который в прошлом противился освобождению Осиповой или заочному вынесению приговора, может в теории назначить подсудимой новый срок по своему усмотрению. Учитывая, что Богданова уже отсидела максимальный рекомендованный срок за похищение ребенка, суд может наложить на нее другие ограничительные меры, добиваясь, чтобы она вернула двух из трех своих детей из России в США.Напомним, Богдана уехала из Калининграда в Америку в 2003 году по студенческой программе. Там она вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но брак вскоре распался. Второй раз Богдана вышла замуж спустя 10 лет, в 2013-м. Новым избранником стал бывший военнослужащий Патрик Мобли. От него Богдана родила двух девочек. Вторую, самую младшую, - уже в Калининграде, куда она вернулась со всеми детьми после развода с Патриком.Осенью 2017 года Богдана отправилась в штат Канзас в надежде договориться с экс-супругом по вопросам опеки. Детей она оставила в Калининграде. В США женщину задержали — за похищение общих детей у отца. В 2019 году Осипова была суммарно приговорена к семи годам тюремного заключения (по нескольким статьям).В ноябре 2020 года Апелляционный суд Соединенных Штатов постановил немедленно освободить Богдану Осипову. В постановлении отмечалось, что калининградка уже отбыла максимально возможный срок наказания в 36 месяцев (считая с момента задержания в 2017-м) по статье, связанной с похищением ребенка, а также в связи с состоянием ее здоровья она подвергается повышенному риску заразиться коронавирусом.