За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, уже третьи сутки подряд количество заражений не превышает 200 случаев. Так, 8 января сообщалось о 197 случаях заражения, 7 января - о 194-х.По данным федерального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Калининградской области выздоровели 201 человек.С начала пандемии в Калининградской области у 19 658 человек выявлен COVID-19, выздоровели - 17 808 жителей региона. Коронавирус унес жизнь 195 человек.