На Балтийском флоте все новобранцы, призванные в ходе призыва «Осень-2020», приняли Военную присягу. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения (Калининград) пресс-службы ЗВО.- Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше 5 тысяч военнослужащих, призванных из Калининградской области и прибывших из более чем из 20 других субъектов Российской Федерации – Московской, Ленинградской, Воронежской, Псковской, Брянской областей, республик Татарстан, Мордовия, Башкортостан и других, - говорится в сообщении.В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме.