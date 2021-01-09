Накануне Рождества в группе «Подслушано Правдинск» в «ВКонтакте» единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что, оказывается, со 2 января 2021 года наблюдается снижение давления в водопроводной системе части улиц Правдинска.- Падение давления связано со скрытой утечкой на водопроводе, - сообщили городские власти. - Дежурная бригада ежедневно осуществляет обход и осмотр мест прохождения водопровода и дренажной системы с целью обнаружения скрытой утечки. До настоящего времени установить место порыва водопровода не удалось. Для локализации возможного места утечки воды 8 января временно отключали центральное водоснабжение на пяти улицах. Отметим, до публикации официальной информации горожане уже бурно обсуждали отсутствие воды в домах.- Решили людям устроить веселые выходные? – написала Лариса. - Помыться невозможно, льется кипяток, так как в котле давления нет, а после 12-ти унитаз превращается в тыкву! Приспичило - терпи до утра!- Что с водой происходит? – возмутился еще один житель Правдинска Владимир. - Каждый день на ночь отключают. Как долго продлится это безобразие?О результатах поиска утечки пока не сообщается.