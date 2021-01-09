По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 190 случаев COVID-19.Среди заболевших:- 64 пенсионера, в том числе 59 человек старше 65 лет;- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 20 неработающих;- 9 медицинских работников;- 9 работающих на промышленных предприятиях;- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 8 сотрудников банков;- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 6 учащихся (школа 38, лицей 17, лицей 49, гимназия 40, школа «Росток», школа пос. Васильково);- 4 сотрудника образовательных учреждений;- 4 сотрудника охранных предприятий;- 2 работника с/х предприятий;- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;- 2 воспитанника д/с (д/с 9 Гурьевск, д/с 1 Полесск);- студент КГТУ;- сотрудник организации по предоставлению телекоммуникационных услуг;- работник предприятия сферы ЖКХ;На 9 января на COVID-19 в регионе обследовано 471 175 человек, из них выявлено 19 658 случаев заражения (17 808 человек выздоровели), умерли 196, остаются под медицинским наблюдением 8 555 человек.