Новый ангиограф введен в эксплуатацию в федеральном центре высоких медицинский технологи в Калининграде (кардиоцентре). Об этом сообщили в пресс-службе центра.- Накануне Нового года специалисты центра провели на ангиографе первые процедуры - коронарографию и стентирование пациенту с острым коронарным синдромом, - уточнили в центре. - Пациент поступил экстренно, по скорой помощи. Первая операция на новом оборудовании прошла успешно. Пациент смог встретить Новый год в кругу семьи.- Мы заменили один из наших ангиографов более современной моделью,- прокомментировал обновление оборудования главный врач центра Юрий Шнейдер. - Комплекс обеспечивает высочайшее качество диагностики, визуализации процедуры, контроля хода оперативного вмешательства. Это очень важно для нашей работы.Напомним, в Гусевской центральной районной больнице в 2019 году также установлен ангиограф экспертного класса. На его приобретение и ремонт помещения из областного бюджета было выделено 72 миллиона рублей.Региональный минздрав в 2019 году анонсировал появление и в Калининградской областной клинической больнице такого же оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Ангиограф позволяет выявить повреждения и пороки развития кровеносных сосудов: аневризмы, сужения сосудов, мальформацию, нарушения проходимости сосудов (атеросклероз, тромбоз), а также повреждения и пороки развития различных органов, опухоли. Оборудование такого уровня призвано продолжать тенденцию снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить качество жизни пациентов после перенесенных инфарктов и инсультов.