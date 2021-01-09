По данным главного управления МЧС по Калининградской области, в первые январские дни на водоемах области не произошло ни одного происшествия.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.- Благодарить за это нужно погоду и отсутствие ледового покрова, которые сорвали планы большинства любителей зимней рыбалки, - говорится в сообщении.Кроме этого, все новогодние выходные ежедневно на побережье Балтики, обоих ее заливов и в окрестностях внутренних водоемов сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по Калининградской области проводились в среднем от 3 до 5 пеших патрулирований. Спасатели наблюдали за обстановкой, общались с рыбаками и отдыхающими, вручали профилактические памятки.