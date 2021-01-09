Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» продолжают информировать калининградцев о судьбе 70-летнего бездомного журналиста-международника Анатолия Першикова.- Для Анатолия Гавриловича найден дом, хостел постоянного проживания, - говорится в сообщении. - Теперь мы точно знаем, что пожилой мужчина будет спать в теплой кровати, он сытый и под присмотром. Закупили ему продукты на первое время, привезли немного одежды. Теперь у нас в планах помочь Анатолию Гавриловичу восстановить банковскую карту, купить очки для чтения, помочь найти для него работу (говорит, что не может сидеть без дела и готов работать). Волонтеры просят помощи в сборе одежды для пожилого человека. При этом подчеркивают: деньгами помощь не принимают, нужны вещи, указанные в списке.Оплачивать жилье для Першикова согласилась девушка. Известно только имя благотворителя - Диана.О том, как помогли Анатолию Першикову, можно почитать здесь.