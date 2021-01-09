Подписчики группы «Инцидент Советск» в «ВКонтакте» сообщают, что около поселка Ржевское Славского района водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, «лег» на крышу.- В Ржевском произошло ДТП без пострадавших, - написали очевидцы. - Соблюдайте скоростной режим!В комментариях к посту пользователи винят дорожные службы, которые плохо обрабатывают трассы от выпавшего снега и гололеда.Но есть и другие мнения.- Проехал сегодня кругом: Советск – Большаково – Гастеллово – Славск - Советск, - поделился наблюдениями Павел Н. - Дорога согласно погоде: в меру почищена и обработана. А если за рулем «ололошка» (предположительно, так автор комментария иронично называет излишне самоуверенных водителей. – Ред.), то хоть снег, хоть дождь, хоть идеальный трэк - они свое найдут.