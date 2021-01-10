Как мы уже сообщали, в поселке Высокое Славского городского округа на зимних каникулах начали разбирать бывшее здание школы, в которой учились первые переселенцы, приехавшие в Восточную Пруссию в 1946 году. Крепкое здание 1927 года постройки, по уверению собственника, планируют разобрать, а затем собрать заново - чтоб открыть в нем корпус сельскохозяйственного училища.Накануне в Высоком побывал известный калининградский блогер Андрей Новожилов. Он сделал серию снимков школы, а фотографии снабдил следующим комментарием:\\"В Калининградскую область пришла новая волна разбора культурного наследия на кирпич (хотя она, волна, и не особо заканчивалась). Совсем недавно разобрали школу в поселке Красноярское, сейчас вот пришла очередь школы в поселке Высокое... По информации из источников, следующая на очереди школа поселка Гастеллово\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИнвестор о сносе школы в поселке Высокое: «Разберем до уровня первого этажа, а потом заново соберем»В пятницу, 8 января, глава администрации Славского района Эдуард Кондратов прокомментировал ситуацию с продажей четырехэтажного здания школы в поселке Высокое и началом его разборки на кирпич. Напомним, компания «Залесские корма» приобрела исторический объект всего за полтора миллиона рублей (подробности).