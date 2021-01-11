Региональное Управление МЧС опубликовало оперативный ежедневный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области на 12 января 2021 года. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег, на дорогах - гололедица.Скорость юго-западного ветра в порывах достигнет 12-15 м/с. Температура воздуха ночью составит до -3 градусов, днем термометры покажут -1…+2.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТемпература упадет до - 20: на Калининград идут самые страшные морозы за 10 летЕдва наступивший 2021-й год, похоже, решил напомнить, что зимой в Калининградской области тоже могут трещать настоящие морозы. Синоптики ожидают, что погода заметно изменится еще до конца недели - совсем скоро в наши широты начнут активно вторгаться арктические воздушные массы и, ясное дело, мало нам не покажется. (подробности)