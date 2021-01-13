Александра Иващенко освободили из тюрьмы испанского города Адехе на острове Тенерифе. Напомним, бывшего директора калининградского «Водоканала» задержали 22 декабря.Как сообщает rugrad.eu, судебное определение об освобождении 56-летнего Иващенко приняла Палата по уголовным делам Центрального административного суда Мадрида после уведомления из информационной системы Интерпола о том, что российские власти больше не будут добиваться экстрадиции экс-директора «Водоканала».В международном розыске Иващенко находился с января 2019 года. Годом ранее прокуратура Калининградской области возбудила в отношении него уголовное дело о хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также о злоупотреблении должностными полномочиями. В нашей стране Иващенко грозило лишение свободы на срок до 10 лет.