Платаны, высаженные у Дома Советов в Калининграде в ноябре 2020 года, укутали от холодов. Стволы деревьев, которые, напомним, обошлись в 5 млн рублей, обмотали тканью, чтобы деревья не замерзли. Это «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе регионального правительства.Деревья высажены вдоль Московского проспекта, неподалеку от ступенек, ведущих к нему. Осенью в акции по озеленению участвовал губернатор Антон Алиханов, чиновники из правительства области и городской администрации, ведущие бизнесмены и застройщики, депутаты и архитекторы.Платаны сажали 9-метровые, с огромными пуками корней.Интересно, что новая аллея обошлась в кругленькую сумму, но оплатили все добровольно предприниматели.- Ни одного рубля из бюджета не потрачено. Вложены деньги различных бизнесменов, не только строителей, - отметили в пресс-службе регионального правительства. – Посадили 21 платан. Общая стоимость деревьев вместе с доставкой и посадкой составила 5 миллионов рублей.Как заверил губернатор, платановая аллея при демонтаже Дома Советов не пострадает.