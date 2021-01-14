С 1 по 8 января 2021 года клиенты оператора в Калининградской области скачали более 900 Тб интернет-трафика и совершили свыше 11 млн звонков общей продолжительностью около 32 млн минут. При этом за все праздники, включая последний уикенд, абоненты совершили 13 млн звонков продолжительностью 35 млн минут. Средняя продолжительность одного вызова равна примерно 3 минутам.На Северо-Западе после Петербурга чаще всего в эти дни звонили абоненты из Архангельской, Вологодской и Калининградской областей. В прошлом году в рейтинге самых «разговорчивых» в лидерах также находились архангелогородцы и вологжане, а уже на третьем месте – абоненты из Мурманской области. В числе самых «качающих» регионов также оказались Петербург, Архангельская, Вологодская и Калининградская области.В целом по России в новогоднюю ночь интернет-трафик Tele2 вырос на 40% по сравнению с показателем прошлого года, абоненты совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут, что эквивалентно 729 годам. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось примерно на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 22 млн минут.Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем голосовых поздравлений. Если с 23:00 31 декабря число звонков резко сократилось, то в первый час 2021 года ожидаемо зафиксирован всплеск телефонных разговоров – абоненты Tele2 проговорили почти 17 млн минут.