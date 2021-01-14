В Единой системе обращения с отходами обратились к жителям Калининграда и области. Специалисты объяснили, почему одни потребители получили платежки за декабрь 2020 года в конце декабря, а другие - до сих пор в своих почтовых ящиках видят пустоту.- В преддверии Нового года Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» досрочно выпустило платежные документы с начислением за декабрь 2020 года. Эти квитанции были доставлены жителям региона до наступления праздничных дней, - говорится в обращении. - В связи с более ранним формированием платежных документов информация об оплате предыдущего месяца отразилась в платежных документах в том случае, если была произведена до 20 декабря. Оплата, которая была произведена после этого срока, в платежном документе за декабрь 2020 года - не отразилась.Все внесенные средства учтены и отразятся в платежных документах за январь 2021 года, которые будут доставлены потребителям.ВАЖНО! В соответствии с действующем законодательством, оплата коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами должна производиться до 10-го числа месяца следующего за расчетным.