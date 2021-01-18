На минувших выходных жители Янтарного обратили внимание на необычное природное явление - с поверхности моря поднимался пар, водную поверхность окутывала сизоватая дымка.Как говорят ученые, причиной подобного явления стала разница температур - воздуха и воды. Когда воздух охлаждается до 7-10 градусов, море начинает замерзать, причем образуется большое количество тепла. Результатом и является выделение пара.Напомним, на выходных в Калининградской области были зафиксированы поистине сибирские морозы. В ночь с субботу на воскресенье столбик термометра опускался до -24 градусов по шкале Цельсия. Следующая ночь была более теплой.Морозы задержатся в нашем регионе еще на двое суток. В понедельник днем за окном будет -8..-10 градусов. В ночь на вторник похолодает до -15, а в светлое время прогнозируется -5..-7 градусов. А вот в среду произойдет перелом. По прогнозу Гидрометцентра России, благодаря циклону в Калининграде потеплеет разом до +3 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Зеленоградске море отступило, обнажив похожий на зубы дракона древний лесВ Зеленоградске Балтийское море отступило, обнажив берег. В районе кафе «Ам-Бар» стали видны пни старых деревьев с корнями. Эти деревья привлекают отдыхающих, которые фотографируются на их фоне. Интересно, что пни-пауки или пни-зубы обнажаются не первый раз. Местные жители к этому, кажется, уже привыкли - подобное явление повторяется примерно раз в полгода. Но остальным это явление интересно (подробности).