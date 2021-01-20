Учащиеся колледжа: Стало известно, кто сломал «пряничный домик» в Зеленоградске

. Фото: Иван МАРКОВ

Полиция Зеленоградска установила имена молодых людей, которые в ночь на 19 января пытались поломать пряничный домик в центре города-курорта. Об этом пишет газета «Волна». Вандалы, напомним, попали на записи камер «Безопасного города».

«На видео запечатлены юноша и девушка. Юноша – третьекурсник одного из калининградских колледжей. Девушка в настоящее время учится в колледже в Ростове-на-Дону. В Калининграде она жила у родителей», - говорится в сообщении.

18 января компания отмечала 18-летие девушки и приехала в Зеленоградск.

Как рассказал изданию начальник отдела ГО и ЧС администрации округа Эдуард Колкин, молодые люди уже дали показания, они раскаивались в содеянном. Сотрудники полиции намерены возбудить против них дело по статье «Хулиганство».

Отметим, домик, установленный накануне Нового года, стоит около 1 млн рублей.