В Калининграде продолжаются проверки школьных столовых

Проверки школьных столовых в Калининграде продолжаются. Фото: мэрия Калининграда

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Александр Васильев посетил школу № 31 и проверил, как организован завтрак для первоклашек. Об этом сообщает комитете по образованию городской администрации.

- Подводя итог визиту в школу, Александр Александрович рассказал о новом меню, которое появилось во всех школах города Калининграда. Меню стало более разнообразным. В новое меню добавлено больше молочных продуктов и блюд из яиц (омлет, молочные каши), - отмечают в пресс-службе.

Власти еще раз напоминают, что примерный двухнедельный рацион согласован с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области. По заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы представленное меню соответствует требованиям СанПиН. В нем соблюдены все требования по массе порций, калорийности, энергетической и пищевой ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ в каждом блюде.

Добавим, в январе этого года министр образования Светлана Трусенева и главный санитарный врач Елена Бабура побывали в школе Светлогорска. Поверка организации бесплатных обедов прошла после жалобы родителей. Инспекция подтвердила обоснованность претензий внимательных мам – обед подают детям слишком рано, в 10 часов 30 минут. И меню нужно делать более разнообразным.

КСТАТИ

Ударили по норовирусу генеральной уборкой!

В связи с началом сезонного подъема заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, в том числе норовирусной инфекцией, с целью недопущения распространения инфекции во всех школах города с 29 по 31 января 2021 года проведены генеральные уборки помещений и оборудования пищеблоков.