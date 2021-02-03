Один из полицейских, осужденных по делу о гибели Ивана Вшивкова, подал апелляцию

В голубом свитере - Николай Плебух Фото: Иван МАРКОВ

Бывший полицейский Николай Плебух, получивший 2 года и 6 месяцев колонии общего режима по делу о гибели в отделе полиции на улице Киевской административно задержанного Ивана Вшивкова, подал апелляционную жалобу. В распоряжении корреспондента «Комсомолки» оказалась копия этого документа.

В начале жалобы адвокат Плебуха Кураев заявляет, что считает приговор от 29 января «законным и обоснованным». При этом он сообщает, что суд не учел несколько обстоятельств, среди которых заболевания его малолетних дочерей и положительная характеристика от его соседей. Адвокат добавляет, что Плебух ни разу не нарушал режим содержания под стражей и режим домашнего ареста, а также имеет заболевания, которые могут обостриться во время отбывания наказания в исправительной колонии.

- Считаю, что судом вынесен чрезмерно суровый приговор, без учета всех обстоятельств содеянного Плебухом Н.А., что при вынесении приговора судом необоснованно и ошибочно сделан вывод о том, что исправление Плебуха Н.А не может быть осуществлено без изоляции от общества, - заявил адвокат Кураев.

Далее адвокат просит уменьшить срок отбывания наказания и отменить двухлетнее лишение права на занятие Плебухом должностей в правоохранительных органах. А в последнем пункте адвокат просит назначить его подзащитному условное наказание с испытательным сроком в шесть месяцев.