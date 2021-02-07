В Доме пожарных в Калининграде завершена часть восстановительных работ

Дом пожарных в Калининграде: идут восстановительные работы.
Фото: Иван МАРКОВ
В Доме пожарных на Литовском валу в Калининграде завершена часть работ по восстановлению коммунальной инфраструктуры. Об этом «РБК Калининград» сообщил глава региональной Корпорации развития Андрей Толмачев.
- Это часть энергетики, часть водоснабжения. Прошли также мероприятия по укреплению земли около Дома пожарных, - отметил Андрей Толмачев. - Есть проект и процедура экспертизы данного проекта, есть процедура соответствия этого проекта с учетом находящихся рядом объектов культурного наследия: Закхаймские ворота через дорогу. Сейчас идет согласование проектирования и экспертизы проектной документации.
Планируется капитально отремонтировать историческое крыло здания.
Сообщается, что в доме разместятся офисно-административные помещения, дизайн-отель, на первом этаже появятся кафе, магазины и выставочный зал.
Стоимость работ оценивается в 217 миллионов рублей.
Напомним, Дом пожарных перешел в управление Корпорации развития в 2018 году. Реконструкцией занимается архитектурное бюро ArcHelp вместе с компанией-инвестором «Сегмент-Регион».
Историю о том, как Дом пожарных сам стал погорельцем, читайте здесь.