В администрации Калининграда объяснили, почему отменили маршрутку № 62

По мнению городских властей, использование автобусов большого класса удобно для всех категорий пассажиров. Фото: Клопс.Ru

На транспортные неудобства жители Московского района Калининграда пожаловались губернатору Антону Алиханову в «Инстаграм».

- Мы собрали кучу подписей за сохранение маршрутки № 62, но нас отфутболили, - написала горожанка по имени Елена. – Родители детей из школ и тренировок вынуждены идти встречать к парку Гагарина (в вечернее время. – Ред.).

В администрации Калининграда подробно разъяснили Елене, что по-новому организованная работа транспорта и удобна, и безопасна.

- Вместо давно упраздненного маршрута № 62 по улице Камской направлен автобус № 40 (СК «Янтарный» - ул. Б. Окружная (озеро Пеньковое). С интервалом движения 17-23 минуты, в зависимости от времени суток, в будние дни работают 10 автобусов большого класса, в которых действуют льготы, могут ехать пассажиры с маленькими детьми, колясками.

В мэрии отметили и время отправки с конечной остановки последних рейсов автобуса № 40: в будни – в 20.45, в выходные – 20.26.

- Для обеспечения безопасности на улице Камской сформированы остановочные пункты, - уточнили в городской администрации.