В министерстве образования сообщили, когда из-за морозов отменят уроки в школах Калининграда

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Морозы в Калининградской области не ослабевают уже вторую неделю. По просьбе «Комсомолки» в региональном министерстве образования напомнили порядок принятия решения об отмене занятий в школах в случае низких температур.

- МЧС уведомляет об аномальной температуре и рекомендует отменить занятия, - рассказали в минобре. - У нас от коллег сообщений нет, то есть температура на сегодня критической не является. В Роспотребнадзоре говорят, что основанием для отмены занятий может быть температура – от минус 30 и ниже.