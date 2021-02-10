За год в Калининграде после процедуры ЭКО родились 228 детей

Ожидается, что в новом подразделении Регионального перинатального центра будет выполняться порядка 600 циклов процедур ЭКО в год, Фото: Архив "КП"

В правительстве Калининградской области подвели итоги двухлетней реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». О результатах рассказала главный врач Регионального перинатального центра Ольга Грицкевич.

По ее словам, на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2020 году было выдано 751 направление – на 119 больше, чем годом ранее (632). В связи с введением в прошлом году ограничительных мер по оказанию плановой медицинской помощи в условиях пандемии, число самих процедур незначительно снизилось – с 568 до 536-ти.

- Закономерным стало и снижение числа будущих мам, вставших в женские консультации на диспансерный учет по беременности после процедуры ЭКО, – с 260 в 2019 году до 175 в 2020, – цитирует Ольгу Грицкевич пресс-служба правительства Калининградской области. - Тем не менее, число родов снизилось лишь по причине уменьшения многоплодных беременностей и осталось приблизительно на уровне 2019 года. В прошлом году после процедуры ЭКО в регионе родились 228 малышей, а в 2019 – 245..

На 2021 год запланирован капитальный ремонт отделения Регионального перинатального центра на улице Клинической (речь идет о роддоме №1. – Ред.) для выполнения процедуры ЭКО – впервые на базе государственного учреждения.

- Средства на проведение работ в размере 34,5 миллиона рублей направят из регионального бюджета по госпрограмме развития здравоохранения. Предполагается, что в новом подразделении будет выполняться порядка 600 циклов процедур ЭКО в год, - сообщили в правительстве.