В Калининграде прививку от кори получили 4650 трудовых мигрантов

Допуск к работе - только после прививки против кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области опубликовало отчет об инфекционной заболеваемости в Калининградской области в 2020 году.

- В 2020 году зарегистрировано 215 790 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с 2019 годом заболеваемость на 100 тысяч населения увеличилась на 6%, - говорится в документе.

Примечательно, что в прошлом году в рамках «подчищающей» иммунизации прививки против кори получали и трудовые мигранты.

- В 2020 году продолжились противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения кори среди трудовых мигрантов. В рамках «подчищающей» иммунизации против кори привито 4650 человек, - сообщили в ведомстве.

«Подчищающая» иммунизация – это возможность сделать прививки тем, кто или ранее не был привит от кори или не получил полный курс вакцинации.