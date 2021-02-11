МЧС: В результате пожара в жилом доме на улице Сибирской эвакуировано 30 человек

Пожар на улице Сибирской перепугал жителей соседних домов. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

10 февраля 2021 года в 20.12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Сибирской Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Калининградской области.

- В многоквартирном, четырехэтажном жилом доме, размером 80х15 метров горели: кровля на площади 200 кв.м, комнаты мансардного этажа в двухуровневых квартирах на общей площади 120 кв.м, - говорится в отчете. - Спасены две двухуровневые квартиры на 4-м этаже. Эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.

В МЧС рассказали, что для ликвидации пожара привлекались силы 6 пожарно-спасательных частей в составе - 41 человек, а также 10 единиц техники.

Очевидцы сообщали об опасениях, что огонь может перекинуться на крыши соседних домов.