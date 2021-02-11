На фасаде Дома культуры в поселке Грачевка показался… Сеятель

Справа от входа в Дом культуры от стены отвалилась штукатурка и показался Сеятель. Фото: СОЦСЕТИ

На главном фасаде Дома культуры в Грачевке Зеленоградского городского округа (бывшее здание ремесленной школы) отвалилось несколько слоев штукатурки, обнажив, к всеобщему изумлению, фрагмент изображенного на ней Сеятеля. Об этом в «Фейсбуке» написала Лариса Быстрова, директор музея «Колесо истории».

- Фреска была выполнена после Первой мировой войны в память о всех погибших: семена падают на землю, в которой покоятся погибшие воины, и над ними поднимается молодой росток, символизирующий начало мирной жизни. В основе изображения лежит Евангельская притча о Сеятеле, - пояснила Быстрова.

Лариса Быстрова выразила надежду на то, что «будут предприняты реставрационные работы и панно станет еще одним памятником всем людям мира, погибших на фронтах Первой мировой войны».