«Сплошной лед»: перед перекрестком Емельянова-Окружная снова собирается огромная пробка

Автомобилисты сообщают, что из-за неочищенных от наледи дорог затруднен въезд в Калининград со стороны Лугового Гурьевского городского округа.

- Не ною, а предупреждаю, - написал несколько минут назад в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» Сергей. - Емельянова-Окружная, перед светофором, как и вчера, сплошной лед. Собирается пробка. Выезжайте заранее.

Сергей также сообщил, что обращался в единую диспетчерскую службу о сложной ситуации на дороге.

- В ЕДДС звонил, как и вчера. Наверное, опять не поедут, - безо всякой надежды написал Сергей.