Жаркая ночь: под Краснознаменском пожарные тушили дом, под Озерском - баню

Пожарные прибыли своевременно, сообщили в пресс-службе МЧС. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Напряженная ночь получилась у калининградских пожарных - сразу несколько вызовов в разных частях региона.

Самый серьезный пожар случился в СНТ "Рублевочка" под Калининградом, где предположительно из-за неисправного обогревателя загорелся жилой дом. В результате возгорания погиб 78-летний пенсионер. Двое его родственников в больнице, спасти удалось троих детей. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Этой же ночью, примерно в полночь, вспыхнул одноэтажный кирпичный дом в поселке Должанское Краснознаменского городского округа. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, выгорели две комнаты и коридор на общей площади 40 квадратных метров.

А двумя часами ранее тревожное сообщение на пульт дежурного поступило из поселка Медведевка Озерского городского округа. Здесь, как сообщается, выгорела одноэтажная кирпичная баня размером 6 на 5 метров.

В обоих случаях реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

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