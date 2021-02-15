Администрация Куршской косы потратила в 2020 году 8,5 млн рублей на чистку туалетов

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Повышение стоимости проезда на Куршскую косу не отпугнуло туристов, их не стало меньше. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал директор нацпарка Анатолий Калина.

«Все к то приезжает в область, хотят поехать на Куршскую косу. Не думаю, что повышение стоимости остановит желающих. Цена у нас максимальная, но если количество туристов будет превышать нормы, ограничения будут введены уже для автомобилей», - сказал Анатолий Калина

По его словам, все дополнительные деньги, которые Куршская коса получила за счет повышение стоимости проезда, идут на содержание парка.

«Это и зарплаты сотрудников, на научный отдел, на технику, на экологическое просвещение, на туалеты, Вот, говорят что у нас туалеты не чистят, но мы только на чистку туалетов в прошлом году потратили 8,5 млн рублей», - добавил директор нацпарка.

Напомним, стоимость посещения национального парка «Куршская коса» с 1 января 2021 года составляет 300 рублей с человека.