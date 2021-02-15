Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что над Бари Алибасовым издеваются в Калининграде

. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как уже сообщал сайт kp.ru, Бари Алибасов сломал ногу в Калининграде и сейчас находится в одной из больниц нашего города. По информации Пятого канала, 73-летний продюсер перепутал пожарную лестницу с обычной, поскользнулся и упал. Бари Алибасов-младший сообщил СМИ, что его отцу уже сделали операцию.

Сегодня ситуацию прокомментировала супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина.

- Чудовищное происшествие, - цитируют актрису РИА «Новости». - Я так и знала, что что-то подобное произойдет, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и мое имущество и избавиться от нас. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось. Сейчас, по факту, нас насильно разлучили и издеваются над моим мужем. Я не знаю, что его убедили или заставили подписать, как в свое время — меня. Это чудовищный произвол. Я очень боюсь, что живым он из таких жарких объятий может и не выбраться.

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