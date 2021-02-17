Жителям 50 городов и сел Калининградской области стал доступен 4G от Мегафона

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В Калининградской области за прошлый год было построено и модернизировано несколько десятков базовых станций LTE и LTE Advance. Оператор провел работы как в крупных городах региона (в Калининграде, Светлом, Гурьевске, Гвардейске, Зеленоградске и др.), так и небольших поселках с населением несколько сотен человек, например, Мушкино, Глушково, Синявино, Канаш и многих других. В результате LTE-сетью покрыты более 50 населенных пунктов области.

В ушедшем году был реализован масштабный проект модернизации инфраструктуры в Северо-Западном филиале, благодаря которому впервые сеть LTE МегаФона появилась в 3 400 небольших населенных пунктах. Теперь около 500 тысяч абонентов компании могут впервые выходить на связь на совсем иных скоростях.

Лидером развития сети стала Ярославская область. Здесь жители свыше тысячи сел и деревень получили доступ к 4G-интернету оператора. На втором месте – Вологодский регион, где LTE-покрытие МегаФона смогли оценить жители более чем 700 малых населенных пунктов.

Всего в рамках модернизации сети на территории Северо-Западного филиала в 2020 году связисты запустили более 1 250 базовых станций LTE. Сейчас их общее количество в округе составляет почти 8 тысяч, и 90% из них поддерживают LTE-стандарт. А это значит, что почти 16 млн человек имеют доступ к высокоскоростному интернету МегаФона.

- Сегодня информационные технологии плотно вплетены в нашу повседневную жизнь, и сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, воспринимаются естественно, – прокомментировал технический директор Северо-Западного филиала МегаФона Петр Солодовник. - Между тем, чтобы сохранять достойное качество сигнала, мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры. Прошедшая в прошлом году модернизация сети позволила перейти большинству наших абонентов на 4G-скорости интернета. Это доказывают и наши собственные данные: рост дата-трафика на Северо-Западе увеличился за год более чем на 40%.

Рекордсменами по потреблению интернета стали Петербург (+ более 30% год к году) и Ленинградская область (+70%). Область также оказалась лидером и по голосовому трафику: всего за 2020 год абоненты МегаФона проговорили здесь 530 млн минут, что почти на 20% больше, чем в 2019 году.