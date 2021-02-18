Литовские пограничники сообщили об упавшем в полынью в Немане ребенке

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В Немане накануне днем пропал 7-летний ребенок, предположительно он провалился под лед. Об этом сообщает администрация муниципалитета в «Вконтакте».

По данным властей, информация об инциденте поступила от литовских пограничников, которые увидев, что на реке Неман ребенок упал в полынью, сообщили об этом российским коллегам.

«О случившемся стало известно во второй половине дня, на место тут же выехали пограничники, экстренные службы и сотрудники мэрии. Был задействован поисково-спасательный катер, но поиски, к сожалению, не дали результата. Получив информацию, педагоги неманских школ срочно связались с родителями учеников, чтобы выяснить, все ли дети дома. А вечером того же дня, в полицию обратилась жительница Немана, сообщив, что ее ребенок не вернулся домой», - рассказали в администрации.

Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают поиски мальчика. Сегодня к поисковым работам подключились водолазы и неравнодушные жители города.