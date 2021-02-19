Старинную усадьбу в Холмогоровке восстановят, там откроют патриотический клуб молодежи

. Фото: Правительство Калининградской области

В здании старинной усадьбы Фуксберг в Холмогоровке откроют образовательно-воспитательный патриотический Центр, подведомственный региональному агентству по делам молодежи. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Руководитель агентства Денис Калиновский выступил в пятницу, 19 февраля, с докладом о будущем комплексе для проведения практических занятий по основам военной службы, реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания.

. Фото: Александр КАТЕРУША

Ранее власти уже рассказывали о будущем Центре, который вмещает 114 человек. Там планируют проводить учебные сборы по основам военной службы для учащихся среднеобразовательных учреждений, занятия по повышению профессионального уровня подготовки руководителей военно-патриотических клубов, начальников местных штабов, командиров отрядов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Напомним, в период подготовки и штурма Кенигсберга в марте-апреле 1945 года в здании бывшей усадьбы Фуксберг (ныне Холмогоровка) размещался командный пункт 43-й армии и вспомогательный пункт управления 3-го Белорусского фронта.

Усадьба много лет стояла, разрушаясь.