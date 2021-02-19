Власти предупреждают о смещении автобусной остановки у Северного вокзала

С 22 февраля автобусы городских маршрутов на остановке у Северного вокзала начнут посадку/высадку пассажиров чуть дальше (если мы говорим о направлении: от площади Победы - по Советскому проспекту). Об этом предупреждают городские власти.

- Автобусы №№ 1ТБ, 23, 27 («Калининград-ГорТранс»); №№ 4, 10, 26 («Вест Лайн 1»); № 68 («Маршрутное такси») будут останавливаться на новом месте – за остановкой междугородних автобусов, - уточнили в пресс-службе администрации. - Объявление об этом будет размещено на старой остановке, а расписания автобусов перенесут на новую.

Как пояснили в мэрии, «сейчас городской транспорт ожидают у «Сбербанка», где нет возможности установить павильон со скамейками».

- Первое время большой павильон на границе двух остановочных пунктов послужит укрытием как для пассажиров, ожидающих городских автобусов, так и загородных. С наступлением тепла у заездного кармана смонтируют новый павильон, - заверили чиновники.