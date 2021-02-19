Уходил с пляжным зонтом и креслом: полицейские поймали вора на месте преступления

Грабитель не смог проникнуть в чужое жилище через дверь, и тогда он взломал окно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неизвестный мужчина пытается забраться в чужой дом на улице Коммунистической! Об этом в дежурную часть ОМВД России по Московскому району сообщили встревоженные местные жители.

- На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Выяснилось, что злоумышленник, заметив отсутствие света в помещении, предпринял попытку совершить кражу. Когда подозреваемый не смог взломать входную дверь, то залез в квартиру через окно.

Грабитель работал с творческим подходом. Выносил исключительно выдающиеся по размерам вещи.

- Мужчина похитил: электроинстументы, мешок-кресло, пляжный зонтик и стремянку, - перечислили в полиции.

Как раз в тот момент, когда грабитель с пляжным зонтом и стремянкой пытался покинуть чужое жилище (видимо, через окно), его и настигли полицейские.

В полиции добавили, что в отношении ранее судимого 44-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до шести лет.