Это не спасение, а продление мучений: В Калининграде хотят оперировать сбитого машиной коня

Коня пытаются спасти. Фото: Instagram.com

В Калининграде получила продолжение история с искалеченным конем, который страдает с декабря. Его, напомним, в конце 2020 года сбил автомобиль. С тех пор лошадь мучается со сломанной ногой, которая уже начала отмирать.

В соцсетях появилось сообщение о том, что коня спасли.

«Лошадь в тепле, ждем операции. Теперь зависит только от нее», - написал житель Янтарного по имени Павел. Он с волонтерами вывез коня с поля и доставил в частную конюшню.

Однако, это вызвало неоднозначную реакцию у специалистов.

- Лечить этого коня невозможно. Его нужно усыплять, - говорит «Комсомолке» руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская (к слову, сама владелец лошади). – У него грыжа, кишки выпали из полости, это видно. Видимо это произошло от травмы. У него из-за нарушения скелета опустилось плечо. Нога оторвана, висит на куске тканей, идет гангрена...

Юлия отмечает, что спасением все происходящее нельзя назвать.

- Это не спасение, а продление мучений. Издевательство над конем. Специалисты это понимают. Конь на трех ногах с такими травмами тяжело страдает, - говорит Юлия. – Стоит ли говорить о том, что в Калининградской области нет ветеринарии по лошадям. Нет ни одной стерильной операционной для лошадей, ни одного специалиста, который может выполнить операцию, нет оборудования. Ближайшее оборудование – в Латвии, Москве. Но даже если операция и пройдет, нужна реабилитация, сложнейший процесс с тяжелыми последствиями.

Юлия по-прежнему настаивает на усыплении коня и скорейшем прекращении его мучений.